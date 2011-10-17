Во Франции владелица косметической компании L’Oreal Лилиан Бетанкур помещена под опеку по требованию дочери. Мультимиллиардершу, которой на этой неделе исполняется 89 лет, признали недееспособной.

Врачи признали, что состояние здоровья владелицы французской компании L’Oreal не позволяет ей вести дела. Тогда же эксперты заявили, что Лилиан Бетанкур необходима опека.

Бетанкур страдает "слабоумием" и "болезнью Альцгеймера на умеренно тяжелой стадии", сообщает газета Le Monde.

Сама мультимиллиардерша ранее заявляла, что "уедет за границу", если будет принято решение поместить ее под опеку дочери.

Лилиан Бетанкур занимает 17-ю строчку в списке богатейших людей мира. Она богатейшая бизнесвумен Европы. Ее состояние оценивается в 14 млрд. фунтов стерлингов.