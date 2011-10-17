В Италии полиция ведёт масштабные обыски в офисах группировок анархистов
17 октября 2011, 15:30 [ «Аргументы Недели» ]
В Италии в понедельник в нескольких городах сотни полицейских проводят обыски в помещениях, принадлежащих анархистским группировкам, в рамках расследования дела о беспорядках в Риме в минувшие выходные.
Сотрудники правоохранительных органов проверяют файлы компьютеров, видеозаписи, а также ищут предполагаемые склады оружия, сообщает Reutars.
Напомним, в Риме в ходе массовых беспорядков, по последним данным, пострадали около 130 человек, в том числе около 100 полицейских. Были разбиты окна магазинов, повреждены несколько машин. 12 человек были арестованы.
Ущерб от беспорядков в Риме оценили в €2 млн.
В минувшие выходные акции протеста прошли в 950 городах по всему миру в рамках движения "Захвати Уолл-стрит". Эта протестная кампания возникла месяц назад в Нью-Йорке. Участники движения выступают против финансового кризиса, политики крупных корпораций и банков, за глобальные перемены в пользу простых людей.