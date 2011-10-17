Путин рассказал, почему в России надо развивать здравоохранение и образование

На модернизацию систем здравоохранения и образования в России власти намерены дополнительно направить порядка 600 миллиардов рублей в течение ближайших трех лет.

Председатель российского правительства Владимир Путин на консультативном совете по иностранным инвестициям в Москве заявил о том, что это помимо текущего финансирования. "Это помимо тех, которые мы запланировали как плановые и абсолютно необходимые. Факт самых масштабных инвестиций в эти сферы за всю историю современной России не отменяет участия в них частного капитала", - отметил Путин.

По словам Путина, правительство создает здесь дополнительные условия для инвесторов. "С этого года - компании, работающие в образовании и здравоохранении, освобождены от налога на прибыль", - пояснил премьер. Как подчеркнул Владимир Путин, пренебрежение вопросами социальной политики чревато массовыми протестными акциями, подобных тем, что происходят в ряде развитых европейских стран.

"Экономика - это наука, причем - наука на грани искусства. Поэтому мы должны очень точно и ясно понимать социально-экономические, а в данном случае экономико-социальные процессы, которые происходят внутри страны", - отметил глава правительства.



"Население, граждане России должны чувствовать на своем бюджете, на своем кармане, на своем здоровье, на образовании своих детей, что в стране что-то меняется к лучшему", - сказал Путин, отметив, что только в этом случае "можно рассчитывать на поддержку граждан и пользоваться их доверием".