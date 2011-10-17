Минск и Вильнюс спорят об атомных станциях

Беларусь до сих пор не получила ответ от Литвы на вопрос по строительству Висагинской атомной станции (поселок Висагинас, бывший Снечкус, 137 км от Вильнюса). Об этом журналистам сообщил заместитель министра энергетики Республики Беларусь Михаил Михадюк.

Беларусь дважды проводила консультации с литовской стороной по будущей АЭС, а впоследствии ответила на все вопросы, поступившие от литовской стороны после консультаций.

- В то же время литовская сторона до сих пор не ответила на вопросы Беларуси по ОВОC (оценке воздействия на окружающую среду –«АН») своей будущей АЭС, - сказал заместитель министра.

Михаил Михадюк подчеркнул: все работы по подготовке к строительству АЭС в Беларуси проводились максимально открыто, при поддержке МАГАТЭ. Вопрос претензий Литвы в части размещения АЭС Беларусь обсуждала с Еврокомиссией и МАГАТЭ.

- К Беларуси не было никаких претензий в части соблюдения международных норм, конвенций при реализации проекта АЭС, - подчеркнул Михадюк. МАГАТЭ полностью поддерживает работу, проведенную по проекту и площадке белорусской АЭС. Этот проект является одним из самых лучших в мире в вопросах безопасности. И поэтому претензии литовской стороны к размещению будущей станции в Беларуси являются некорректными. При необходимости белорусская сторона готова обсудить с официальным Вильнюсом возникшие вопросы.

Что касается ОВОC белорусской станции, то все этапы завершены, обоснование инвестирования в строительство утверждено, и всем странам об этом сообщено. Кроме того, утверждена площадка для строительства АЭС (Гродненская область).

Начальник управления государственной экологической экспертизы Министерства природы и окружающей среды Республики Беларусь Александр Андреев считает, что претензии Литвы к месту размещения будущей АЭС носят исключительно политический характер, особенно учитывая тот факт, что Литва сама намерена разместить свою Висагинскую АЭС на расстоянии всего лишь 2,3 км от границы с Беларусью.

- Литовская сторона возражает против площадки, которая расположена в 30 километрах от белорусско-литовской границы, - продолжает А.Андреев.- Но Беларусь завершила консультации по проведенной оценке воздействия на окружающую среду своей будущей АЭС со всеми заинтересованными странами, в том числе и с Литвой.

Возможно еще проведение консультаций по вопросам послепроектного анализа. Это следующий этап работ и он будет проведен также с теми странами, которые заинтересованы в этих консультациях.

- Таким образом, очевидны двойные стандарты в подходе Литвы, - отметил Александр Андреев. - То, что литовская сторона не удовлетворена площадкой для строительства белорусской АЭС, - это их право. Наше право - принимать решения, - сказал Александр Андреев. И добавил, что это решение будет принято при соблюдении всех международных обязательств республики. Он также напомнил, что безопасность будущей атомной станции в Беларуси подтверждают многие зарубежные специалисты. Среди них - ученые института Национальной академии наук Украины.

Примечание. Как сообщают некоторые СМИ, в качестве одного из возможных вариантов при выборе реактора для Висагинской АЭС официальный Вильнюс рассматривает реактор на кипящей воде. Именно такой реактор еще недавно работал на АЭС « Фукусима».