С 17 октября пассажиры РЖД смогут заказать билет на поезд по телефону

С 17 октября 2011 года ОАО "РЖД" вводит новую услугу - пассажиры смогут сделать предварительный заказ билетов на поезда дальнего следования по телефону Единого информационно-сервисного центра.



В сообщении пресс-службы "РЖД" говорится: "В целях повышения качества обслуживания пассажиров вводится услуга предварительного заказа билетов на поезда дальнего следования по телефону Единого информационно-сервисного центра (ЕИСЦ) ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00. Телефон работает круглосуточно, звонок по данному телефону бесплатный".



Также в пресс-релизе компании сообщается: "Оплатить и получить билеты можно в течение трех суток с даты предварительного заказа. Сделать предварительный заказ билетов можно на все поезда дальнего следования, курсирующие по территории России и в сообщении со странами СНГ и Балтии".



Для предварительного оформления билетов пассажиру необходимо сообщить сведения о документах, удостоверяющих личность, а оплатить и получить билет можно в кассах сервис-центра Московского железнодорожного агентства.