В Германии телекомпания ARD снимет документальный фильм о Владимире Путине. Автором фильма о российском премьере станет журналист Хуберт Зайпель, он уже работал в России над другим фильмом - о "Газпроме", и также брал интервью у российского премьера. Этот фильм был номинирован на немецкую телепремию имени Адольфа Гримме.



Над новым фильмом о Владимире Путине съемочная группа ARD уже начала работу, об этом пишет газета Известия. Немецкие журналисты побывали вместе с главой российского правительства в Китае, также они будут сопровождать премьера и во время поездки в Санкт-Петербург. Хуберт Зайпель рассказал: "Мы вернемся в Москву еще раз в ноябре и будем работать с премьером две недели, затем мы снова приедем в Россию после Нового года".



Для фильма Владимир Путин даст телеканалу ARD большое интервью, которое не будет нигде обнародовано, кроме фильма. По словам пресс-секретаря премьера Дмитрия Пескова, с инициативой о съемке фильма выступили немцы, он рассказал: "Подобные предложения поступали и от других иностранных журналистов, но уже после того, как к нам обратились с телеканала ARD. Других фильмов мы уже не планируем".



Как рассказал режиссер фильма, картина должна выйти в марте 2012 года. Ее выход на экраны совпадает с датой проведения президентских выборов в России, на вопрос о том, намеренно ли это сделано, Хуберт Зайпель "лишь загадочно улыбнулся", отмечает издание.







