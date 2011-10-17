В Москве уволят полицейских из-за ДТП с велосипедистом

В Москве уволят сотрудников полиции, автомобиль которых в воскресенье сбил велосипедиста на Краснодонской улице, молодого мужчину госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму.



Кроме этого, автомобиль вневедомственной охраны совершил еще одно ДТП в этот день, он столкнулся с автомобилем "Жигули".



В пресс-службе управления МВД по Москве сообщили: "По факту ДТП, произошедшего 16 октября с участием сотрудников полиции в районе Волжского бульвара, проводится всесторонняя служебная проверка, по ее предварительным итогам из органов внутренних дел будут уволены несколько сотрудников полиции". В сообщении также говорится, что "находившиеся в служебной автомашине сержанты полиции находились в состоянии алкогольного опьянения".



Согласно сообщению пресс-службы, будет уволен начальник межрайонного отдела вневедомственной охраны по Юго-восточному административному округу, его заместитель, три заместителя батальона, командир взвода, старший инспектор-дежурный, а также оба сотрудника, попавших в ДТП, передают РИА Новости.