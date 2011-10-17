Генпрокуратура проследит за расследованием ЧП с прорывом трубы в Екатеринбурге

Замгенпрокурора РФ Юрий Пономарев дал указание - проконтролировать расследование коммунальной аварии в Екатеринбурге, из-за которой пять посетителей ночного клуба "Gold" получили тяжелые ожоги.



Ночью в воскресенье в Екатеринбурге произошел прорыв трубопровода диаметром 1 метр с горячей водой на улице Ткачей, в результате чего кипяток залил расположенный ниже места аварии ночной клуб "Gold". В зоне затопления оказались близлежащие территории, люди спасались на крышах автомобилей. Из клуба спасатели с помощью пожарных автомобилей эвакуировали 450 человек. В результате ЧП на трубопроводе с горячей водой пострадали 5 человек, которые были госпитализированы с ожогами 1-й и 2-й степени в ожоговый центр, передает ИТАР-ТАСС.