Женщина, находящаяся в момент зачатия в стрессе, родит девочку - ученые

Ученые из британского Оксфордского университета провели исследование, согласно которому они пришли к выводу, что женщина, находящаяся в момент зачатия в стрессе, скорее всего родит девочку.



Исследования проводились на 338 женщинах, у которых замерялись показатели двух гормонов - кортизола и бета-амилаза. Первый гормон служит показателем хронического стресса, вызванного долговременными жизненными обстоятельствами, такими как: денежные трудности, проблемы в отношениях с мужем или партнером. Причиной такого стресса могут стать также и чрезвычайные ситуации: война или природное бедствие.



Наличие бета-амилаза в организме свидетельствует о высоком уровне адреналина. Этот гормон выделяется при остром стрессе, вызванным испугом, шоком, крайней степенью азарта.



Для подтверждения исследований, женщины также вели дневник, в котором описывали свои жизненные переживания, позволяющие оценить уровень их психологического стресса.



Результатом проведенного эксперимента явилось то, что в этот период у его участниц родилось 58 мальчиков и 78 девочек, что свидетельствует в пользу большей вероятности рождения девочек, однако их доля рождения не так высока. При этом, у 50% женщин с высоким уровнем кортизона – показателя долговременного стресса – соотношение было более радикальным - выяснилось, что у матерей, чей стресс был долговременным, шансы родить девочку были на 75% больше, передает ИТАР-ТАСС.