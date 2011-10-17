В понедельник Военная прокуратура Тихоокеанского флота (ТОФ) обжаловала оправдательный приговор по делу о гибели 20 членов сдаточной команды АПЛ "Нерпа". Приговор был вынесен Тихоокеанским флотским военным судом.



Об этом сообщил помощник военного прокурора ТОФ Роман Колбанов. Прокуратура ТОФ в порядке обжалования внесла представление на оправдательный приговор по делу АПЛ "Нерпа", передает "Интерфакс".



14 октября Тихоокеанский флотский военный суд вынес оправдательный приговор фигурантам дела об аварии на АПЛ "Нерпа" в 2008 году. В результате аварии погибли 20 человек. Ранее коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт Д. Лаврентьеву и Д. Гробову.



