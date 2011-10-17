За показания против Бута мне предлагали вид на жительство в США - Ярошенко

В США российский летчик Константин Ярошенко, заявил, что за показания против российского бизнесмена Виктора Бута ему предлагали свободу и вид на жительство.



Константин Ярошенко, получил в США 20 лет тюрьмы, его обвинили в причастности к контрабанде наркотиков. Он считает, что дело против него было сфабриковано за отказ давать показания против Виктора Бута, которого американские власти обвиняют в контрабанде оружия.



Российский летчик Константин Ярошенко дал в понедельник газете "Известия" свое интервью, он заявил: "Мое дело напрямую связано с делом Виктора Бута. Меня регулярно заставляли дать против него показания и обещали в обмен свободу и вид на жительство для всей семьи - матери, жены Виктории и 14-летней дочери Кати".



По словам Константина Ярошенко, к нему в тюрьму вновь приходили люди, которые представились адвокатами, они предложили в обмен на смягчение тюремного режима помочь разобраться в схемах транспортировок грузов по делу Виктора Бута.



Однако российский летчик подчеркнул, что лично не знаком с российским бизнесменом и никогда с ним не встречался. Кроме того, он никогда не летал на его самолетах и лишь единственный раз видел его в тюрьме Manhattan.