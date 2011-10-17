В Якутии найден тайник с золотом, стоимостью в 3,5 млн рублей

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в районе поселка Нижний Бестях Республики Саха (Якутия) тайник с двумя килограммами природного шлихового золота.



Тайник принадлежал 39-летнему мужчине, за которым было установлено наблюдение, а затем и возбуждено уголовное дело, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по ДВФО.



В сообщении пресс-службы говорится: "Мужчина не подозревал о слежке, поэтому полицейским удалось установить месторасположения тайника, который располагался в лесном массиве, прилегающем к территории автозаправочной станции практически в центре поселка. Мужчину задержали с поличным, когда он достал, спрятанное в укромном месте, золото".



Золото было помещено в пластиковую банку с крышкой, завернутую в матерчатый мешок и в полиэтиленовый пакет. В общей сложности в банке находилось более двух килограммов природного шлихового золота. По предварительной оценке специалистов стоимость драгметалла составляет около 3,5 млн рублей. Также в пакете были обнаружены электронные весы и личные документы задержанного.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, совершенный в крупном размере), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, передает РИА Новости.