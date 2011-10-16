Химкинского экозащитника Фетисова навестил помощник госсекретаря США

В Химках помощник госсекретаря США по вопросам демократии и прав человека Майкл Познер навестил известного экозащитника Константина Фетисова. Его сопровождала лидер Движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова.

По словам Чириковой, представителю американского департамента подробно рассказали об истории нападения на эколога. "Мы попросили его оказать влияние на французскую компанию Vinci с тем, чтобы она вышла из проекта по прокладке скоростной автодороги через Химкинский лес", - сообщила правозащитница, передает РИА Новости.

Также она рассказала, что экологи не будут сворачивать свой лагерь и продолжат протесты против строительства автодороги "Москва-Санкт-Петербург" (участок трассы пролегает через Химкинский лес).

Напомним, эколог Константин Фетисов проводил пикеты против вырубки Химкинского леса, а также активно выступал против работы мусорной свалки в Химках, принадлежащей городской администрации.

4 ноября 2010 года на Фетисова было совершено нападение. Эколога несколько раз ударили битой по голове, после чего мужчина провел несколько месяцев в коме. В конце января 2011 года он пришел в сознание.

В настоящее время Фетисов проходит курс реабилитации и готовится к очередной операции.

По подозрению в нападении в декабре прошлого года был задержан 30-летний начальник отдела администрации Химок Андрей Чернышев, его считают организатором преступления. Также фигурантами по делу проходят еще несколько человек. Им предъявлено обвинение в покушении на убийство и причинении тяжких телесных повреждений.