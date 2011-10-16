Единороссы – депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект о стимулировании перехода автомобилистов на газ в качестве топлива. Среди предложений - запрет на строительство и реконструкцию АЗС без газозаправки.

Госдума может запретить строить бензоколонки, не оснащенные оборудованием для заправки газом. Такова одна из норм, предусмотренных проектом закона "Об использовании газового моторного топлива".

Инициатива, внесенная единороссами, нацелена на сокращение выбросов вредных веществ, образующихся при сгорании жидкого топлива.

Законопроект также предусматривает расширение использования газового топлива в сельском хозяйстве и, возможно, предоставление каких-либо льгот владельцам автомобилей, использующих газ.

В пояснительных материалах отмечается, что даже частичный перевод государственного транспорта на газ может дать существенную экономию бюджетных средств.