Глава РЖД Владимир Якунин назвал причину задержек грузовых поездов

Президент Российских железных дорог Владимир Якунин, находящийся в Сибири в рабочей поездке, назвал основную причину задержки поездов на территории России. По словам Якунина, основной причиной сбоев в работе железнодорожного транспорта является отсутствие четкой системы взаимодействия между РЖД и ее партнерами.

"Эти взаимоотношения не отрегулированы прежде всего на законодательном уровне", - подчеркнул глава компании.

Якунин считает, что наиболее сложная ситуация наблюдается во взаимодействии РЖД с частными владельцами вагонов. По его данным, в настоящее время только на Красноярской железной дороге действуют около 200 таких компаний, а в России - свыше 1800 частных вагоновладельцев. "Они самостоятельно определяют маршруты движения своих вагонов, не принимая во внимание возможности инфраструктуры. Из-за этого порожняк забивает станции, проезжает мимо груза, отчего грузовладелец несет убытки, страдает экономика регионов", - пояснил Владимир Якунин.

Начальник Красноярской дороги Владимир Рейнгардт рассказал о взаимодействии с местной таможней, которая в выходные дни не работает, передает ИТАР-ТАСС. "Если в пятницу грузоотправителю не удается оформить необходимые таможенные документы, то вагоны оказываются в простое минимум на три дня", - пояснил он. Рейнгард сообщил, что .по этой причине сегодня в Лесосибирске простаивают 252 вагона с лесом, занимая при этом еще и инфраструктуру станции.

О проблемах в работе железнодорожного транспорта говорил накануне на встрече с Владимиром Якуниным премьер-министр РФ Владимир Путин. Поводом для этого стали жалобы от промышленников, связанные с проблемой вывоза угля, зерна и другой продукции. Ранее президент РФ Дмитрий Медведев, потребовал от правительства решить вопрос с грузоперевозками на РЖД.