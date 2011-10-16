В Москве сегодня пройдут сразу две разрешенные властями акции "Общества синих ведерок" - боцов с незаконными мигалками.

Первый пикет "синих ведерок" состоится утром на улице Академика Сахарова.

Во втрой половине дня активисты направятся на Кутузовский проспект, где и проведут второй пикет. Основным лозунгом акции станет слоган: "На дороге и в бане все равны".

"Общество синих ведерок" хочет напомнить о проблемах на московских автодорогах.

"АН" сообщали, что 16 октября "синим ведеркам" исполняется полтора года.