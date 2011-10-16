В России с 16 октября отменяются специальные списки безрецептурных лекарств

В России с 16 октября отменяются специальные списки безрецептурных медицинских препаратов. По мнению экспертов, отказ от списков может спровоцировать ряд проблем на фармацевтическом рынке.

Исполнительный директор Аптечной гильдии Елена Неволина считает, что, если раньше указанный список висел в каждой аптеке, то теперь полную информацию можно будет найти только в реестре лекарственных средств, передает "Эхо Москвы". Аптеки могут столкнуться с волной новых проверок.

Напомним, за свободную продажу тех лекарств, которые должны отпускаться только по рецепту, аптеки штрафуются на 40 тысяч рублей. Вопрос о свободной продаже лекарства будет решаться на этапе экспертизы медицинского препарата. Как сообщили в Минздраве, данные содержатся на упаковке и в инструкции, поэтому необходимости составлять отдельный перечень нет, пишет РБК Daily.

Эксперты утверждают, что инструкция к лекарству сама по себе не является нормативно-правовым документом. По словам Неволиной, на приказе, который вводил перечень безрецептурных препаратов, держалась вся судебная практика в отношении фармацевтов.