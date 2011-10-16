Сегодня поминают хоккеистов «Локомотива» - 40 дней со дня крушения Як-42

Поминальное богослужение по хоккеистам команды «Локомотив» проходят сегодня в Успенском соборе Ярославля. В воскресенье, 16 октября - 40-й день после трагедии - поминают 44 погибших в результате крушения самолета Як-42 под Ярославлем в районе местного аэропорта Туношна.

Родные и близкие погибших поедут на Леонтьевское кладбище города, а дальше - в ледовый дворец, где команда проводила раньше домашние матчи.

В ледовом дворце «Арена-2000» пройдет реквием-концерт, после которого болельщики запустят в небо бумажные фонарики и воздушные шары. Билеты на церемонию стоят 500 рублей. Все средства от продажи пойдут в фонд помощи родным погибших хоккеистов и сотрудников клуба.

Напомним, хоккеисты ярославского "Локомотива" погибли 7 сентября в результате крушения самолета Як-42 авиакомпании "Як Сервис" под Ярославлем. На борту самолета находился весь основной состав, тренерский штаб и обслуживающий персонал хоккейного клуба КХЛ "Локомотив" - 37 человек и восемь членов экипажа. Погибли 44 человека. Выжил бортниженер Александр Сизов.