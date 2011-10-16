"Общество синих ведёрок" отмечает 1,5 годика: на дороге и в бане все равны!

В Москве общество "Синих ведерок" (ОСВ) в воскресенье отмечает полуторалетнюю дату своего образования двумя разрешёнными властями пикетами в знак протеста против преимущественного права проезда чиновников.



"16 октября Обществу "Синих Ведерок" исполняется полтора года. Мы решили отметить это событие проведением двух пикетов - в 11:30 на площадке возле дома 10 на проспекте Академика Сахарова и - в 14:30 возле Бородинской панорамы на Кутузовском проспекте, 38", - сообщил координатор ОСВ Петр Шкуматов.

Он отметил, что основным лозунгом акции станет слоган: "На дороге и в бане все равны".

Оба мероприятия согласованы с префектурами Центрального и Западного административных округов Москвы.