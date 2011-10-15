Правительство Москвы через два года решит, сносить ли дома «несносимой серии»

Московское правительство готово рассматривать судьбу жилого фонда первого этапа индустриального домостроения, но только после завершения программы сноса домов сносимых серий.

Заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин сообщил, что власти Москвы хотят ускорить вопрос о завершении программы по сносу домов сносимых серий. И сначала будет решен этот вопрос. Отдельная программа по домам «несносимой серии» будет разрабатываться через два года, уточнил Хуснуллин.