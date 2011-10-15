В Москве коммунальщики начали готовить дороги к зиме. Заместитель столичного мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что мыть специальным шампунем "чистодор" будут основные магистрали, все дороги и тротуары.

По словам заммэра, эта процедура необходима, чтобы зимой на машинах не образовывалась пленка из грязи, бензина и частиц шин автомобилей, которые поднимает из асфальта снег.

Бирюков пояснил, что "Чистодор" разрушает нефтяную пленку на асфальте, не причиняя вреда дорожному покрытию, передает ИТАР-ТАСС. Через два часа после обработки остатки шампуня смывают чистой водой. Отметим, до 80% грязи на городских улицах - это нефтяные остатки от автомобильного топлива. Поэтому дороги нужно отмыть от этих следов дочиста, чтобы можно было эффективно наносить на полотно разметку весной.