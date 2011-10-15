Виновница ДТП в Брянске находится под подпиской о невыезде в больнице

Виновница ДТП в Брянске находится под подпиской о невыезде в психиатрической лечебнице. Ирина Добржанская, автомобиль которой сбил насмерть трехлетнюю девочку, попала в больницу из-за нервного срыва.

Возмущенные жители Брянска устроили на месте ДТП митинг, требуя привлечь виновницу аварии к ответственности и заключить ее под стражу до суда.

Напомним, 7 октября в Брянске на Московском проспекте молодая мама Анна Сивакова с трехлетней дочкой Соней переходила дорогу по пешеходному переходу, на котором их сбил Volkswagen Passat, принадлежащий Ирине Добржанской.

Малышка умерла от полученных травм на месте, а ее мать с тяжелыми травмами была доставлена в больницу. Добржанская не предпринимала попыток скрыться с места ДТП. Но видео аварии попало в Интернет, а резонанс вокруг нее выявил факт, что информация о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом не попала в сводки ГИБДД. А в сети появилась запись с видеорегистратора патрульного автомобиля, находившегося в непосредственной близости от места аварии.

Местные СМИ писали, что водитель Volkswagen – «блатная» и «дело будет спущено на тормозах». Руководство Брянской ГИБДД опровергло информацию о том, что у Добржанской есть высокопоставленные родственники.

В месте, где произошло ДТП, был ремонт дороги и часть асфальта была снята вместе с разметкой и нарисованной на нем зеброй, передает Интерфакс.

В ГИБДД Брянска сообщили, что сразу после аварии, с подследственнойслучилась истерика, в которой четко просматривались суицидальные настроения, передает Газета.ру. Родные обратились в медучреждение, девушку немедленно госпитализировали. В настоящее время она находится в больнице под наблюдением медиков.