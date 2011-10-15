Полтавченко на «Ленфильме» заглянул даже в гримерки и котельные

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в субботу посетил киностудию «Ленфильм». Он заявил, что есть все возможности вывести киностудию из того состояния, в котором она находится.

Полтавченко убежден, что «мы должны высказать мнение о возможности передачи «Ленфильма» городу». По его мнению, вполне реально вывести студию на самоокупаемость. «А в перспективе превратить ее в современную кинофабрику, которая будет делать очень интересное, востребованное интеллектуальное кино», - сказал губернатор Петербурга.

По словам Полтавченко, если «Ленфильм» будет передан Петербургу, необходимо иметь четкое видение перспектив студии. Он отметил, что сейчас надо разработать бизнес-план и стратегию дальнейшего развития. Полтавченко в ходе визита осмотрел и съемочные павильоны, и реквизиторский цех, сообщает БалтИнфо.

Судьба «Ленфильма» волнует известного режиссера Александра Сокурова.

Недавно власти Петербурга выразили готовность взять студию «Ленфильм» на свой баланс и открыть там кинопарк.