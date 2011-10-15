Российские сенаторы сокращают аппарат Совета Федерации почти на 2/3

Принято решение для оптимизации работы Совета Федерации сократить количество имеющихся комитетов и комиссий почти втрое: из 27 останется только 10. При этом у всех будет равный статус, подчеркнула Валентина Матвиенко.

"Количество комитетов и комиссий определено в соответствии с теми полномочиями, которые возложены на Совет Федерации, как законодательный и представительный орган власти. Изменение структуры направлено на повышение эффективности в законодательном процессе. Это главный аргумент, который определяет и направление, и содержание деятельности комитетов, а также их количественный состав", - подчеркнула спикер Верхней палаты российского парламента.