МИД РФ: нигерийские пираты освободили танкер Cape Bird с россиянами в экипаже
15 октября 2011, 20:32 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство иностранных дел России в субботу подтверждает, что нигерийские пираты накануне освободили захваченный ими 8 октября танкер Cape Bird. Из двадцати членов его экипажа четверо — россияне.
Танкер принадлежит судоходной компании "Колумбия Шипменеджмент" с головным офисом на Кипре.
"С момента поступления первой информации о захвате танкера российское посольство находилось на постоянной связи с нигерийскими властями, с соответствующими службами и судовладельцем с целью освобождения танкера и его экипажа. По последним данным, все моряки живы, никто не пострадал", — сообщили в МИД РФ.
Напомним, 8 октября в 70 км от Лаоса нигерийские пираты захватили танкер Cape Bird, на борту которого находились трое российских моряков из Новороссийска.
В команде танкера, кроме граждан России, есть грузины, украинцы и латыши.