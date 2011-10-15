МИД РФ: нигерийские пираты освободили танкер Cape Bird с россиянами в экипаже

Министерство иностранных дел России в субботу подтверждает, что нигерийские пираты накануне освободили захваченный ими 8 октября танкер Cape Bird. Из двадцати членов его экипажа четверо — россияне.

Танкер принадлежит судоходной компании "Колумбия Шипменеджмент" с головным офисом на Кипре.

"С момента поступления первой информации о захвате танкера российское посольство находилось на постоянной связи с нигерийскими властями, с соответствующими службами и судовладельцем с целью освобождения танкера и его экипажа. По последним данным, все моряки живы, никто не пострадал", — сообщили в МИД РФ.

Напомним, 8 октября в 70 км от Лаоса нигерийские пираты захватили танкер Cape Bird, на борту которого находились трое российских моряков из Новороссийска.

В команде танкера, кроме граждан России, есть грузины, украинцы и латыши.