Минтранс закатает первую беду России в бетон до 2015 года

До конца года в России планируется построить 500 километров сельских дорог, заявил глава Минтранса Игорь Левитин в субботу. На сельские дороги из федерального бюджета ежегодно будет выделяться около 6 млрд рублей.

"Мы выбрали те регионы, которые смогли сформировать проектно-сметные документы, и именно этим регионам будут целенаправленно выделяться бюджетные средства для строительства дорог", - заявил 15 октября министр транспорта РФ на церемонии ввода в строй сельской дороги в Буздякском районе Башкирии.

"К 2015 году в России не должно остаться грунтовок, осенью и весной превращающихся в непроходимое болото, - подчеркнул Игорь Левитин. - Планируется переходить на строительство бетонных дорог. Очень сложно добиться качественного асфальтового покрытия - будем переходить на бетонные дороги. Они дороже в строительстве, но за свой жизненный цикл, за 25 лет, они дешевле в эксплуатации на 30%".

По планам министерства, дорожное строительство будет вестись в сельской местности преимущественно в пределах производственных зон, где расположены или будут возведены объекты агропромышленного комплекса, что должно способствовать устойчивому развитию отечественного агропродовольственного сектора.