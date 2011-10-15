Президент Украины заявил, что намерен в следующем году начать продавать родину

Президент Украины Виктор Янукович в субботу заявил о намерении властей обеспечить функционирование рынка земли до конца 2012г. По его словам, прогресс в этом вопросе будет достигнут с созданием Земельного кадастра.

Глава государства также высказался за урегулирование вопроса арендных ставок на землю на законодательном уровне.

Ранее Президент требовал обеспечить функционирование рынка земли с начала 2012г. С 1 января 2012г. в Украине истекает срок моратория на продажу земель сельхозназначения.

В августе Президент подписал Закон "О государственном земельном кадастре". Закон определяет кадастр как единую государственную геоинформационную систему сведений о землях, расположенных в пределах границ Украины, их целевом назначении, ограничений в их использовании, а также данных о количественной и качественной характеристиках земель, их оценке, о распределении земель между собственниками и пользователями.