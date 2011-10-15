В Авлабаре - одном из исторических районов Тбилиси - открыт памятник героям легендарной советской комедии "Мимино". Автор композиции - российский скульптор Зураб Церетели, который передал Грузии в подарок свою работу.

Монумент представляет собой бронзовые фигуры легендарных героев фильма Валико Мизандари, Рубика Хачикяна и Ивана Волохова, которых исполнили известные актеры Вахтанг Кикабидзе, Фрунзик Мкртчян и Евгений Леонов. Четвертым персонажем композиции является сам режиссер – Георгий Данелия.

В историческом центре Тбилиси, в районе Авлабар (грузины называют его Авлабари), в котором издавна проживает армянская община города, накануне вечером состоялась торжественная церемония открытия памятника, сообщает ИА "Новости-Грузия".

В церемонии участвовали супруга президента Саакашвили, представители городских властей грузинской столицы, советник президента Ван Байбурт, Вахтанг Кикабидзе, многочисленные жители Тбилиси.

Отметим, что среди собравшихся горожан оказались несколько человек, которые выступили против открытия памятника, посчитав его советским пережитком. Большинство собравшихся были с ними не только несогласны, но и просто порвали их плакаты.

Напомним, в июле этого года в армянском городе Дилижан был установлен памятник персонажам фильма — Валико, Рубику и Ивану.

Кинокомедия "Мимино" (Сокол) в прокат вышла в 1978 году.