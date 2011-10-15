Война против финансовых воротил Уолл-Стрита выплеснулась на мировую арену

Поддержка протеста на Уолл-Стрит приобретает мировой масштаб. Акция, скоординированная через социальные сети, проходит в субботу во многих городах мира. Полиция ряда европейских столиц - в состоянии повышенной готовности.

В Лондоне протестующие намерены захватить Сити, в Афинах демонстранты вновь выйдут на центральную площадь Синтагма перед парламентом, во Франкфурте планируется захват района близ европейского Центрального банка.

Напомним, акция "захвати Уолл-Стрит" началась в Нью-Йорке около месяца назад. Люди, называющие себя "99-ю процентами" , вышли на улицы в знак протеста против экономической политики оставшегося одного процента.