Путин отослал главу РЖД Владимира Якунина в Сибирь

Владимир Путин на встрече с президентом РАО "РЖД" Владимиром Якуниным в субботу потребовал незамедлительно решить проблему по вывозу грузов из Сибири по железной дороге, образовавшуюся в последние месяцы.

Премьер-министр отметил, что в последнее время поступает много жалоб от промышленников, сообщает пресс-служба правительство РФ.

В частности, свои претензии выражают производители сельскохозяйственной продукции и угольщики. Премьер поручил Якунину выехать в Красноярск, чтобы организовать совещание с грузоотправителями.

"Нужно самым оперативным образом ситуацию исправить. Вы знаете, что уже принято соответствующее решение на уровне правительства, Министерства транспорта. Нужно вернуть из аренды, в которой были потеряны единицы подвижного состава вашими дочерними предприятиями, а их всего около двухсот тысяч. Нужно сделать это корректным рыночным способом с тем, чтобы частные компании не несли убытков, но и аппетиты частных компаний нужно умерить. А сама компания РАО "РЖД" должна действовать более оперативно", сказал Владимир Путин.

В свою очередь Якунин пообещал, что проблема будет решена в кратчайшие сроки. По его словам, компания увеличила погрузку угля в Кузбассе до 8 тыс тонн в день.

Напомним, в начале октября губернатор Кузбасса Аман Тулеев выразил обеспокоенность тем, что добыча угля в области может резко снизиться с ноября из-за проблем с его вывозом. Он отметил, что вероятен риск срыва отопительного сезона в регионах, ЖКХ которых в наибольшей степени зависят от поставок кузбасского угля.