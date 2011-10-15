Мэр Москвы Сергей Собянин посадил яблоню на одной из аллей МГУ

Мэр Москвы Сергей Собянин заложил яблоневый сад на одной из аллей, расположенных у главного здания МГУ на Воробьевых горах. Мэру достался почти трехметровый морозоустойчивый саженец.



Вместе со студентами и ректором МГУ Виктором Садовничим Собянин опустил в уже подготовленную лунку деревце и засыпал ее землей. Яблоневый сад МГУ за сегодняшний день пополнится 50 саженцами. В завершении "университетского" субботника Собянин поблагодарил студентов за помощь. "Всего вам доброго, и чтобы яблоневый сад процветал с вашей жизнью", - цитирует мэра Интерфакс.