Глава Минобороны Сердюков издал директиву не платить деньги офицерам

Глава Министерства обороны России Анатолий Сердюков издал директиву не платить деньги офицерам, которых не могут уволить в запас из-за необеспеченности жильем.



Текст директивы приводит издание "Аргументы.ру". В документе, подписанном Сердюковым, в частности говорится: «Не выплачивать денежное довольствие военнослужащим, проходящим службу по контракту, зачисленных в распоряжение соответствующих командиров (начальников), срок нахождения в котором составляет более 6 месяцев». Такая мера принята «в целях экономии средств федерального бюджета», отмечает издание. Распоряжение министра касается военнослужащих, подлежащих увольнению в запас из-за масштабного сокращения численности Вооруженных Сил в рамках реформы, проводимой ведомством.

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