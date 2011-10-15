Оппозиционер Сергей Удальцов продолжает голодовку

Оппозиционер Сергей Удальцов отказался от госпитализации в связи с ухудшением здоровья из-за объявленной им голодовки. Удальцов был арестован за неподчинение полиции в минувшую среду после акции на Театральной площади.



Ночью оппозиционеру стало плохо и он был госпитализирован в 20-ю горбольницу Москвы. Врачи обнаружили, что у него существенно понижен уровень сахара в крови, передает Интерфакс. Медики предложили Удальцову курс лечения капельницами. Оппозиционер отказался, объявив "сухую" голодовку в знак протеста против решения суда о его аресте. Жалоба, возможно, будет рассмотрена в субботу.



Сергей Удальцов вместе со своим соратником Константином Косякиным был задержан в минувшую среду после прошедшей на Театральной площади акции, которая заранее была согласована с органами исполнительной власти.