Полтавченко и Якунин советуют бесплодным парам приложиться к Поясу Богородицы

По словам губернатора Петербурга и главы РЖД, молитва перед Поясом Богородицы может исцелить от многих болезней, но считается, что особенно она помогает бесплодным супругам.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и президент ОАО «Российские железные дороги» Владимир Якунин посоветовали всем православным петербуржцам приложиться к Поясу Пресвятой Богородицы, который прибудет в Северную столицу 20 октября, - сообщило информационное агентство «БалтИнфо».

Глава РЖД подчеркнул, что святыня прибудет в Россию впервые. Петербург станет первым городом РФ, куда привезут реликвию.

По преданию, свой чудотворный Пояс Богородица сплела своими руками из верблюжьего волоса и носила его вплоть до конца своего земного пути. Во время Вознесения она передала Святой Пояс апостолу Фоме. Долгое время он хранился в Палестине, а затем был перенесен в Константинополь в построенный для него храм. Сейчас пояс хранится в афонском монастыре Ватопед.

С 20 по 24 октября чудотворная реликвия будет установлена в центре храма Казанской иконы Божией Матери Воскресенского Новодевичьего монастыря и открыта для поклонения верующих с 06.00. до 22.00 часов.

«Все желающие смогут приложиться, попросить помощи у Пресвятой Богородицы и, самое главное, получить ее», - отметил Георгий Полтавченко.

После Петербурга святыня посетит Екатеринбург, Норильск, Владивосток — Красноярск, Дивеево, Саранск, Самару ноября, Ростов-на-Дону , Калининград . В Москве к святыне можно будет приложиться 19-23 ноября, уточнили в Санкт-Петербургской митрополии.

По преданию, свой чудотворный Пояс Богородица сплела своими руками из верблюжьего волоса и носила его вплоть до конца своего земного пути. Во время Вознесения она передала Святой Пояс апостолу Фоме. Долгое время он хранился в Палестине, а затем был перенесен в Константинополь в построенный для него храм. Сейчас пояс хранится в афонском монастыре Ватопед.