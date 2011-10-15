Полтавченко и Якунин советуют бесплодным парам приложиться к Поясу Богородицы
15 октября 2011, 10:00 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
Полтавченко и Якунин советуют бесплодным парам приложиться к Поясу Богородицы
По словам губернатора Петербурга и главы РЖД, молитва перед Поясом Богородицы может исцелить от многих болезней, но считается, что особенно она помогает бесплодным супругам.
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и президент ОАО «Российские железные дороги» Владимир Якунин посоветовали всем православным петербуржцам приложиться к Поясу Пресвятой Богородицы, который прибудет в Северную столицу 20 октября, - сообщило информационное агентство «БалтИнфо».
Глава РЖД подчеркнул, что святыня прибудет в Россию впервые. Петербург станет первым городом РФ, куда привезут реликвию.
По преданию, свой чудотворный Пояс Богородица сплела своими руками из верблюжьего волоса и носила его вплоть до конца своего земного пути. Во время Вознесения она передала Святой Пояс апостолу Фоме. Долгое время он хранился в Палестине, а затем был перенесен в Константинополь в построенный для него храм. Сейчас пояс хранится в афонском монастыре Ватопед.
С 20 по 24 октября чудотворная реликвия будет установлена в центре храма Казанской иконы Божией Матери Воскресенского Новодевичьего монастыря и открыта для поклонения верующих с 06.00. до 22.00 часов.
«Все желающие смогут приложиться, попросить помощи у Пресвятой Богородицы и, самое главное, получить ее», - отметил Георгий Полтавченко.
После Петербурга святыня посетит Екатеринбург, Норильск, Владивосток — Красноярск, Дивеево, Саранск, Самару ноября, Ростов-на-Дону , Калининград . В Москве к святыне можно будет приложиться 19-23 ноября, уточнили в Санкт-Петербургской митрополии.
По преданию, свой чудотворный Пояс Богородица сплела своими руками из верблюжьего волоса и носила его вплоть до конца своего земного пути. Во время Вознесения она передала Святой Пояс апостолу Фоме. Долгое время он хранился в Палестине, а затем был перенесен в Константинополь в построенный для него храм. Сейчас пояс хранится в афонском монастыре Ватопед.