Приближение экономического кризиса ощущают почти половина россиян

Почти половина россиян уже ощутили на себе вторую волну мирового финансового кризиса. Среди отечественных работодателей панических настроений почти не наблюдается.

45% участников исследования портала Superjob.ru признаются, что уже чувствуют приближение экономического кризиса. По их наблюдениям, в стране растут цены, снижается благосостояние людей, нет уверенности в завтрашнем дне. «Инфляция растёт, цены растут как на дрожжах, зарплаты падают, растёт безработица и панические настроения, молодёжь уезжает за границу»; «В моей семье кризис уже в разгаре», - пессимистично комментируют россияне нынешнюю экономическую ситуацию.

Около трети опрошенных в ходе исследования пока не замечают вокруг признаков спада. «Это всемирный блеф, который выгоден только группе миллиардеров»; «Всё это ложь со стороны правительства, выдуманная для повышения цен на все виды товаров и услуг», - считают некоторые респонденты. Не секрет, что за последние десятилетия многие россияне привыкли к трудностям, а потому настроены философски: «У кого ничего нет, тому нечего терять…»



Затруднились ответить 22% россиян. «А что, разве прошлый кризис окончился?»; «В мире или в РФ? Думаю, что РФ и не выходила из экономического кризиса», - комментируют они.



У работодателей гораздо более оптимистичный взгляд на экономическую ситуацию в стране и мире. Более половины участников опросаутверждают, что их компании не испытывают на себе приближение финансового кризиса. «Пока всё идет по плану»; «Компания развивается, продажи растут, увеличиваем штат»; «Возможно, клиенты стали притормаживать новые проекты, но в целом паники пока не заметно», - делятся своими наблюдениями менеджеры по персоналу.



Ощутили приближение второй волны экономического кризиса почти пятая часть компаний. Правда, согласно комментариям опрошенных, сложная ситуация в бизнесе не всегда связана с мировой рыночной конъюнктурой: «И дело даже не в финансовом кризисе в стране».