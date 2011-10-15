Онищенко: Прививки против гриппа сделали 9,5 млн. граждан

В России набирает обороты кампания по вакцинации против гриппа. Прививки сделали уже около 9,5 миллионов граждан. Об этом сообщил руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.



По его словам, ряд субъектов страны, не только на уровне медицинских служб, но, прежде всего, на уровне руководства регионов, "демонстрирует полную беспомощность в организации профилактических и противоэпидемических мероприятий". В основном, болеют дети, число случаев гриппа - минимальное, выявляются парагриппы и аденовирусы, сообщил глава Роспотребнадзора, передает Интерфакс. Заболеваемость гриппом в России этой осенью и зимой будет носить умеренный характер, отметил Онищенко.