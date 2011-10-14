Александр Хлопонин призвал бизнесменов КБР не платить дань боевикам

Полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин призвал бизнесменов Кабардино-Балкарии не платить дань боевикам. Хлопонин призвал бизнесменов в республике сотрудничать с властью и правоохранительными органами, а не платить мзду боевикам.

"Бизнесмены, прикрываясь тем, что у них нет защиты правоохранительных органов, являются пособниками негодяев. Я не имею права вас обвинять в этом, готов вам помогать, но прошу, - давайте работать вместе", - сказал полпред в пятницу на встрече с руководителями республиканских СМИ, передает Интерфакс.

Хлопонин подчеркнул: "Вы должны понимать, что за каждый рубль, что вы заплатили им, на другой стороне погиб наш парень в милицейской форме, который защищает вас. Непорядочно спасая себя, приносить горе в другую семью". Он надеется, что в ближайшем времени режим КТО в республике будет снят, и люди спокойно смогут заниматься бизнесом. не отрицает, что бизнес понес убытки в связи с введением режима КТО в республике. Как сказал Хлопонин, он понимает убытки, которые понесли бизнесмены в результате введения режима КТО. "Но как я могу давать право приезжать туда гражданам, как я посмотрю потом в глаза этим людям", - отметил он. По словам полпреда, КТО - это еще и один из легальных инструментов защиты активов граждан. "При КТО, если в ходе операции происходит некий инцидент, то гражданин имеет право на компенсацию. В обычной обстановке такого права у людей нет. Тем самым мы защищаем наших граждан", - подчеркнул Хлопонин.