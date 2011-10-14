Медработники на селе получат денежные компенсации на оплату ЖКХ (ВИДЕО)

В России работники федеральных медицинских учреждений на селе будут получать дополнительную денежную компенсацию на оплату услуг ЖКХ. Выплаты планируется начать с 2012 года.

Меры социальной поддержки сельских врачей обсуждались в пятницу на встрече премьер-министра РФ Владимира Путина с главой Минздравсоцразвития Татьяной Голиковой. По словам главы правительства, вопрос о компенсациях мецинским специалистам, которые работают на селе, поднимался и ранее. "Вопрос о компенсациях, которые они должны были бы получить в связи с отменой льгот, которые действовали до 31 декабря 2004 года; и тогда государство обещало, что мы не просто отменим эти льготы, а монетизируем их, то есть будем выплачивать соответствующие деньги", - напомнил Путин.

"Для наших граждан, которые занимали должности медицинских и фармацевтических работников по состоянию, как вы справедливо сказали, на 31 декабря 2004 года и имели льготы по жилью и коммунальным услугам, проживая в сельской местности, будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация в зависимости от того, сколько они проработали по этой должности, если они проработали весь период и продолжают работать сейчас, и, скажем, до 1 января 2012 года", - сообщила Голикова.