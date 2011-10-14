В США игроки НХЛ, по инициативе Евгения Малкина и Александра Овечкина, почтили память игроков ХК "Локомотив", погибших при крушении самолета Як-42 под Ярославлем.

За океаном на чемпионате Национальной хоккейной лиги в Питтсбурге местные "Пингвины" принимали "Вашингтон". Матч был сыгран в поддержку родных и близких российских спортсменов.

Игроки обеих команд вышли на лед в свитерах с эмблемой ярославского "Локомотива". Идею двух российских легионеров клубов - Малкина и Овечкина провести благотворительную акцию поддержали их непосредственные руководители. Все эти свитера были подписаны игроками и теперь будут выставлены на аукцион на официальном сайте Лиги с 13 по 27 октября. Не остались в стороне и жёны игроков обеих американских команд. В холле арены, где проходила встреча, они продавали памятные браслеты. Собранные деньги передадут семьям погибших хоккеистов.

Самолет ярославского клуба "Локомотив" потерпел крушение 7 сентября 2011 года. В результате погибли 44 человека, среди которых оказались все игроки основного состава клуба, а также весь обслуживающий персонал, члены экипажа. В живых остался один человек - бортинженер.

16 октября будет 40 дней со дня гибели хоккеистов.