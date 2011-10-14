СКР: Дело возбуждено против покончившего с собой мужчины, убившего жену

По факту убийства женщины, которую в пятницу убил выстрелом в голову муж, возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

Официальный представитель московского управления СК РФ Виктория Цыпленкова сообщила, что следствие установило, что около 13:00 мск Сергей Гаврилин выстрелил не менее четырех раз из охотничьего ружья в жену. По данным следствия, Гаврилин пил и поссорился с женой на почве длительного употребления им алкоголя, передает Интерфакс. После совершения преступления Гаврилин покончил с собой выстрелом в голову.

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