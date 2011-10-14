Медведев и Путин вместе пришли на праздничный концерт для работников села

Президент РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр России Владимир Путин приехали в пятницу вечером в Государственный Кремлевский дворец на праздничный концерт, посвященный Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Глава государства и глава правительства почти 30 минут вместе общались в фойе БКД с работниками села, передает РИА Новости.

Программа концерта для тружеников села рассчитана на два часа. В праздничной программе примут участие Иосиф Кобзон, Зураб Соткилава, Ирина Аллегрова, Надежда Бабкина, Тамара Гвердцители, группа «Бурановские бабушки» и другие популярные артисты.