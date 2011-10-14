Доктор Рошаль бьёт тревогу: здравоохранению не хватает 500 млрд. руб. в год

Известный доктор, президент Национальной медицинской палаты России Леонид Рошаль бьет тревогу: российскому здравоохранению не хватает 500 миллиардов рублей в год.

По словам Рошаля, его волнует вопрос: «Я в Интернете прочитал, что на заседании правительства обсуждались вопросы и перспективы, надо проверить эти цифры, снижение доли здравоохранения и образования во внутреннем валовом продукте. Если это действительно так окажется – это бомба». Доктор отметил, что есть гарантии оказания медицинской помощи, которые принимаются правительством.

В интервью РСН он рассказал: «Фактически, гарантии – это механизм, как исполняется Конституция. Для того, чтобы мы исполнили гарантии, нам нужно ещё около 500 миллиардовв. У нас в стране сейчас на здравоохранение 3,7%, после того, как Путин добавил. Стало 4,1 - 4,2%. Мы просим, чтобы было 6%. Это не заоблачные цифры», - сказал он.



В России в 2012-2014 годах государство уменьшает расходы на здравоохранение. В этот период будет поочередно выделяться 498,8 миллиарда рублей, 454 миллиарда рублей и 445 миллиардов рублей.