Дело о ДТП в Брянске, в котором погибла 3-летняя девочка, будет расследовать СКР

Следственными органами Следственного комитета РФ по Брянской области продолжается расследование уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия в Брянске, в котором погибла 3-х летняя девочка.

29-летняя мать Сони Сиваковой пострадала в ДТП и получила тяжкие телесные повреждения.

По версии следствия, 7 октября 2011 года днем подозреваемая 20-летняя жительница города Брянска Ирина Добржанская, управляя автомашиной марки «Volkswagen Passat», двигаясь по Московскому проспекту города Брянска, совершила ДТП. В результате погиб маленький ребенок и пострадала женщина .

В администрации Брянской области сообщили, что для максимально объективного расследования решено направить в следственное управление Следственного комитета.



По признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщается на сайте СК РФ.



В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, назначены авто-технические и судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, жители Брянска в среду вечером провели несогласованный митинг, посвященный памяти трехлетней Сони Сиваковой, погибшей на проспекте Московский в Фокинском районе города. В нем приняли участие около 1000 человек.

Поводом для митинга стало ДТП в котором машина сбила мать и ребенка, девочка погибла на месте. А водителя автомобиля после аварии не задержали.