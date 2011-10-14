ГИБДД предупреждает автомобилистов о возможном обледенении дорог в Подмосковье

ГИБДД по Московской области предупреждает всех автомобилистов о возможном обледенении дорог в Подмосковье. По прогнозам синоптиков в ближайшие дни, особенно в ночное время, в столичном регионе ожидается понижение температуры и выпадение первого снега.

Гаишники не исключают, что на проезжей части, преимущественно в местах расположения эстакад, мостов и путепроводов, возможно образование снежных заносов и наледи. ГИБДД по Московской области обращается ко всем участникам дорожного движения с убедительной просьбой: неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, дистанцию.

Подмосковные автоинспекторы призывают водителей избегать опасных маневров на трассах Московской области из-за возможного обледенения дорожного полотна в ближайшие выходные.

"АН" сообщали, что гаишники призывают владельцев машин сменить резину на зимнюю.