Рамзан Кадыров опроверг: он не ставил вопроса о сухом законе в России

Глава Чечни Рамзан Кадыров не ставил вопроса о полном запрете продажи алкоголя в России. Пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов пояснил, что глава Чеченской республики лишь имел в виду ограничение продажи алкоголя по времени в течение суток.

По словам пресс-секретаря Кадырова, даже такие ограничения должны вводиться с учетом региональных особенностей. Каримов уточнил, что для борьбы с алкоголизмом следует применять целый комплекс разных мер.

"АН" сообщили, что Рамзан Кадыров в интервью одному из российских изданий заявил, что не против запрета на крепкий алкоголь. "От алкоголизма в России умирает людей больше – на 100, 200, 300 процентов, чем по линии терроризма, - отметил глава Чечни. Алкоголизм - хуже терроризма.

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко поддерживает идею введения в России сухого закона, но понимает, что это нереально.

Арументы.рф приводили мнение Онищенко: "Бутылка водки в России должна стоить не меньше 100 долларов".