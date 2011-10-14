Бывшего главу Минфина Кудрина засыпали новыми предложениями о работе

Бывшему главе Минфина Алексею Кудрину необходимо искать новую работу самостоятельно. Норма законодательства о госслужбе, обещающая трудоустроить бывших чиновников, на экс-министров не распространяется.

Но без работы экс-министр финансов точно не останется. Кудрину одно за другим сыпятся предложения. Но он на них пока не откликается, так как решил отдохнуть после тяжелого увольнения, передает РБК daily со ссылкой на знакомого Министра.

Накануне член правления РСПП Александр Шохин сообщил, что он пригласил Алексея Кудрина на должность главы комитета по финансовой и бюджетной политике и финансовым рынкам, который будет создан специально для экс-министра.

Научный руководитель НИУ ВШЭ Евгений Ясин, предположил, что Кудрин что не примет это предложение. По его словам, если бывший министр решит заниматься наукой, университет готов предложить ему работу.

Чем именно будет заниматься Кудрин станет известно только после президентских выборов. Премьер-министр РФ Владимир Путин, который, возможно, станет новым президентом России, не раз называл бывшего министра одним из лучших специалистов в мире. После отставки министра он пообещал, что Кудрин останется в команде правящего тандема.

Алексей Кудрин лишился поста министра финансов из-за конфликта с президентом РФ Дмитрием Медведевым. В США Кудрин заявил, что он не видит себя в правительстве Дмитрия Медведева после выборов 2012 года. 26 сентября он был отправлен в отставку из-за разногласий с президентом по поводу относительно распределения бюджетных расходов.. Глава государства назвал увольнение Кудрина вопросом «государственной дисциплины».

10 октября Дмитрий Медведев лично уведомил Кудрина, что тот не может больше занимать ряд государственных должностей, поскольку больше не является чиновником. Кудрин был председателем Национального банковского совета и занимался вопросами формирования международного финансового центра в Москве.