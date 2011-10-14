В Германии два брата-аутиста пишут диссертацию, изумляя профессоров

В Германии два брата-аутиста с отличием закончили школу и без проблем поступили на философский факультет Университета Потсдама.

Два брата -близнеца Корнелиус и Константин изумляют сокурсников и преподавателей я своим глубоким философским мировоззрением, пишет газета Die Zeit.

Студенты -аутисты общаются с людьми только письменно и жестами, говорят очень мало и почти никогда не смотрят людям прямо в глаза. Ответы на вопросы они набирают на компьютере и показывают в печатном виде, передает Газета.ру.



На письме братья используют сложные конструкции и слова из прошлых веков. Во время учебы в университете они письменно сдавали все экзамены в течение шести лет.

Преподаватели с пониманием отнеслись к особенностям в общении с близнецами-аутистами. В доме малодых людей на стене в рамочке висит цитата из стихотворения Корнелиуса: «Письмо – это мысль, приведенная в действие».

Во время учебы братья могли безнаказанно перед занятием лечь на пол и уснуть или выбежать из аудитории и серьезно опоздать на семинар.

Сейчас близнецы Константин и Корнелиус пишут магистерскую диссертацию о понятии времени в современной философии .