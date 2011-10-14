Карла Бруни-Саркози наконец-то родила

Карла Бруни-Саркози, которая некоторое время назад жаловалась, что устала быть беременной и с нетерпением ждет момента рождения ребенка, наконец-то родила - сына.



В пятницу об этом событии сообщают все французские СМИ. За несколько дней до родов Карла Бруни легла в элитную парижскую клинику, чтобы роды прошли без каких-либо эксцессов. А Николя Саркози даже не стал менять свой рабочий график в связи с этим событием, он не отменил ни одной встречи. Однако он отдал распоряжение, чтобы журналистов и зевак ближе чем на 200 метров к клинике не пускали, сообщает журнал Светская жизнь.



Как известно, Николя Саркози и Карла Бруни не захотели заранее узнать пол будущего ребенка: "У нас это последний ребенок, и поэтому мы хотели, чтобы нас ждал сюрприз", — сказал Николя Саркози.



Для справки - у Карлы есть старший сын от первого брака, Орельен, которого она родила 10 лет назад от французского философа Рафаэля Энтовена. А у Николя Саркози есть три сына от разных женщин, ни одна из его жен не была француженкой.