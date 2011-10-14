Шаманы отогнали злых духов от сборной России по биатлону

Якутские шаманы отогнали злых духов от биатлонистов сборной России. Предсезонные сборы в Якутии проводят мужские сборные "А" и "В", и женская сборная "В". Первая женская сборная готовится к сезону в Германии.

Мужские команды будут тренироваться в Якутии до 7 ноября, а затем отправятся в Норвегию.

В Нерюнгри, находясь на сборах, спортсмены приняли участие в местном обряде отпугивания нечистой силы и злых духов. Подробности прохождения обряда на сайте Союза биатлонистов России, собщившем эти новости, не раскрываются.