Онищенко поддерживает сухой закон, но понимает нереальность его введения в РФ

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко поддерживает идею введения в России сухого закона, но понимает, что это нереально.



После совещания глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, Геннадий Онищенко так прокомментировал заявление Рамзана Кадырова: "Я лично - "за", но я также понимаю, что это нереально на этом отрезке времени".



Глава Роспотребнадзора считает, что бутылка крепкого алкогольного напитка в России должна стоить не менее 100 долларов, а не так, как сегодня, когда средняя стоимость бутылки водки в России не превышает 95 рублей, "это крайне малая цена на алкоголь. А раз она доступна по цене, значит, доступна детям и молодежи, социально не обеспеченным семьям", - цитирует его РИА Новости.



Ранее Аргументы Недели сообщали, что с предложением введения по всей России сухого закона выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.